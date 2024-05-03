В Альметьевске молодые люди катались, высунувшись из окна – их задержали автоинспекторы

В минувший вторник в городских сообществах Альметьевска в соцсетях появилась видеозапись, на которой пассажиры Toyota во время движения вылезли в открытые окна. Ролик привлек внимание сотрудников ГИБДД.

Автоинспекторы установили собственника машины и пассажиров. Нарушителями оказались молодые люди в возрасте от 17 до 24 лет. Свою вину они признали.

Молодые люди были привлечены к административной ответственности.