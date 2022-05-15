В Альметьевске молодой рабочий разбился насмерть, упав с высоты 10 этажа

Несчастный случай произошел сегодня в половину третьего дня на стройке на улице Советской в Альметьевске. 19-летний рабочий упал с высоты 10 этажа и разбился насмерть.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности. На место выезжал первый зампрокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

«Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Обстоятельства случившегося выясняются», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности на стройке. Расследование взято на контроле в надзорном ведомстве, добавил Руслан Галиев.