news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
15 мая 2022  19:21
Павел Климчак

В Альметьевске молодой рабочий разбился насмерть, упав с высоты 10 этажа

news_top_970_100

Несчастный случай произошел сегодня в половину третьего дня на стройке на улице Советской в Альметьевске. 19-летний рабочий упал с высоты 10 этажа и разбился насмерть.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать нарушение техники безопасности. На место выезжал первый зампрокурора Альметьевска Марсель Гимаев.

«Организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. Обстоятельства случившегося выясняются», – сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Возбуждено уголовное дело о нарушение правил безопасности на стройке. Расследование взято на контроле в надзорном ведомстве, добавил Руслан Галиев.

#Прокуратура РТ #погиб рабочий
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100