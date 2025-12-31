В Альметьевске местные депутаты поздравили с Новым годом участников Великой Отечественной

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Альметьевске местные депутаты поздравили участников Великой Отечественной войны в рамках акции «С Новым годом, ветеран!». Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

Так, ветерана Минису Сабирову навестила заместитель главного врача детской городской больницы, депутат Горсовета Тамара Черемисина. Она поздравила участницу войны с наступающим Новым годом, пожелала счастья, здоровья и благополучия.

Миниса Сабирова родилась в 1925 году в поселке Карабаш (ныне в Бугульминском районе РТ) в семье служащих. После окончания школы начала работать счетоводом, но в 1943-м была призвана в Красную армию. Служила в железнодорожных войсках на Западном фронте, затем – на станции Слюдянка в Иркутской области. Позднее была вновь переведена в действующую армию, на 2-й Белорусский фронт, где и прослужила до ноября 1945 года.

После войны Миниса Сабирова вернулась домой, окончила бухгалтерские курсы и многие годы трудилась бухгалтером и ревизором. Награждена орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над Германией», а также медалью Республики Татарстан «За доблестный труд». Она почетный гражданин Альметьевского района.

«Миниса Сабирова – пример для каждого из нас. В этом году она отметила свой вековой юбилей. Всегда поражаюсь силе духа Минисы Мифтаховны, ее энергии и неизменному жизнелюбию. Каждая встреча с ней – это встреча с живой историей. Ее воспоминания бесценны, и наша задача – сохранить их для будущих поколений», – подчеркнула Тамара Черемисина.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В свою очередь участник спецоперации, депутат Горсовета Артем Ванюков и активисты «Молодой гвардии Единой России» навестили ветерана Николая Федотова.

Николай Федотов родился в 1924 году в Башкирской АССР. После окончания пехотного училища был отправлен на фронт в минометную роту. После ранения был переведен в нестроевую часть. Участвовал в освобождении столицы Венгрии Будапешта, но уже в декабре 1944 года, еще до окончания боев за город, его фронтовая жизнь закончилась. Он получает назначение в Московское инженерное училище, затем два года занимается разминированием минных полей.

В 1947 году молодой человек возвратился в родную деревню. В соседнем поселке Октябрьский набирали артель из фронтовиков для работы на скважинах, и он устроился туда на работу. Затем получил направление в Бавлы, где трудился буровым мастером. Со временем переехал в Альметьевск. В 1964 году по направлению работал в Индии, где обучал местных буровиков работе на советском оборудовании.

Работе в буровом комплексе Николай Федотов посвятил 54 года, на пенсию вышел в 79-летнем возрасте. Недавно отметил свое 101-летие. У ветерана пятеро детей, девять внуков и одиннадцать правнуков.

Артем Ванюков и молодогвардейцы пожелали фронтовику крепкого здоровья и долгих лет жизни, вручили подарки от «Единой России». Николай Федотов же поинтересовался службой Артема Ванюкова и достижениями МГЕР.

«Ветераны защищали нашу Родину в годы войны, прошли года, их внуки возмужали и повзрослели, и теперь пришло наше время отстаивать честь нашей Родину и защищать страну. Победа будет за нами!» – заявил участник СВО.

Всероссийская акция «С Новым годом, ветеран!», организаторами которой являются политическая партия «Единая Россия» и всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы», стартовала в Татарстане 25 декабря и продлится до конца года. В предпраздничные дни единороссы навещают участников и инвалидов Великой Отечественной войны, чтобы поздравить их и вручить подарки. В подарочный набор входят чай, сгущенное молоко, цикорий, чак-чак и другие продукты, а также теплый плед.