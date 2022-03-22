В Альметьевске масштабируют подход к сельскохозяйственным ярмаркам

В субботу, 26 марта, в Альметьевске состоится вторая весенняя сельскохозяйственная ярмарка, подход к подобным мероприятиям будет изменен. Об этом сообщил во время прямого эфира глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«В эту субботу мы планируем значительно изменить подход. Во-первых, договорились с несколькими сельхозтоваропроизводителями из соседних районов. Фермеры из Черемшанского района обещали дополнительно направить дополнительную продукцию — мясную, молочную. Также ждем поставки картофеля в большом качестве — качественную продукцию предоставят со складов Лаишевского района», — рассказал мэр.

Кроме того, фермеры представят на прилавках колбасы, сыры, яйца, овощи и фрукты, хлебобулочные изделия, муку, мёд и многое другое. Продукты завезены в достаточном объеме, из-за потенциального дефицита можно не беспокоиться.

«Дефицита как бы и нет, есть некоторые ожидания и ажиотаж. В эту субботу ярмарку планируем сделать более насыщенной товаром, более масштабной», — пояснил Нагуманов.

По словам спикера, ярмарки позволяют предложить жителям качественные продукты по оптимальным ценам и поддержать частных производителей, однако первая ярмарка прошла немного не в том формате, в котором ожидалось.

«Первая ярмарка была далека от той, которую мы хотим сделать для жителей, чтобы обеспечить для них полноценный ассортимент. Первый блин, к сожалению, получился немножко комом по разным причинам», — сообщил руководитель.

Ярмарки продлятся до 23 апреля 2022 года.