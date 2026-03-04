news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 4 марта 2026 20:03

В Альметьевске машина соскочила с домкрата и насмерть придавила мужчину

Читайте нас в
Телеграм

В Альметьевске машина слетела с домкрата и насмерть придавила ремонтировавшего ее мужчину.

Как сообщают в прокуратуре РТ, сегодня примерно в 14:50 сотрудник одного из предприятий менял шину грузовика. Во время того, как мужчина пытался забраться в кабину, машина слетела с домкрата и сдвинулась вперед и прижала работника между передним колесом и стеной здания.

Предприятие проверяют на соблюдение техники безопасности. Если нарушения найдут, на это будет реагировать прокуратура.

#Альметьевск #прокуратура рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

«Единая Россия» утвердила календарный план предварительного голосования в Татарстане

4 марта 2026
Снегоплавильные станции Казани приняли более 724 тыс. тонн снега с начала зимы

Снегоплавильные станции Казани приняли более 724 тыс. тонн снега с начала зимы

3 марта 2026
Новости партнеров