В Альметьевске машина соскочила с домкрата и насмерть придавила мужчину

В Альметьевске машина слетела с домкрата и насмерть придавила ремонтировавшего ее мужчину.

Как сообщают в прокуратуре РТ, сегодня примерно в 14:50 сотрудник одного из предприятий менял шину грузовика. Во время того, как мужчина пытался забраться в кабину, машина слетела с домкрата и сдвинулась вперед и прижала работника между передним колесом и стеной здания.

Предприятие проверяют на соблюдение техники безопасности. Если нарушения найдут, на это будет реагировать прокуратура.