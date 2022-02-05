В Альметьевске «Лыжня России 2022» впервые пройдет на территории экстрим-парка

12 февраля жители Альметьевска присоединятся к традиционной массовой гонке «Лыжня России 2022». Событие впервые пройдет здесь на территории экстрим-парка (напротив водохранилища), где будет подготовлена специальная трасса длиной 2 километра. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Пологий рельеф трассы и близость к городу призваны собрать максимальное количество участников всех возрастов. Программа мероприятий начинается со спортивных забегов, которые стартуют с 9.00 и включают забег ГТО для всех желающих выполнить норматив комплекса по лыжам; старты лыжников для мужчин и женщин (от 16 до 40 лет, 40 лет и старше); старт в рамках Спартакиады студентов Альметьевска; старт в рамках Спартакиады школьников города и старт руководителей.

«В 11.30 запланирован массовый забег, в котором могут принять участие все желающие, не имеющие противопоказаний к занятиям лыжами. Приветствуется любая форма участия: коллективами, семьями, и в индивидуальном порядке. Важно соучастие в большом спортивном празднике», — отметили в пресс-службе.

Стартовая зона будет расположена в районе сцены и трибун. Для всех участников забегов предусмотрена полевая кухня и точки питания, концертная и развлекательная программа.

Воспитанники детсадов и ученики младших классов в этот день станут участниками конкурса на проведение спортивного праздника «День лыжника». Содержание этих мероприятий определяется организаторами, но объединено единой тематикой здорового образа жизни и любви к лыжным гонкам. Фотоматериалы направляются в оргкомитет, самые активные и креативные учреждения получат подарки.

Лучшим учреждениям по организации «Дня лыжника» вручат сертификаты на приобретение спортивного инвентаря на сумму 5 тыс. рублей.