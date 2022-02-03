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Ру Тат
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Происшествия
3 февраля 2022  18:37
Павел Климчак

Под Альметьевском легковушка влетела под колеса «КАМАЗа», есть погибшие

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Авария произошла сегодня в районе шести часов вечера в микрорайоне Урсала под Альметьевском, на пятом километре трассы в сторону села Сарманово: столкнулись легковушка Volkswagen Polo и «КАМАЗ».

 

Фото: очевидцы

В результате столкновения легковое авто полностью оказалось под колесами грузовика. Как сообщают ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося, в аварии погиб мужчина. Дальнейшие подробности и информация о возможных пострадавших уточняются.

 

Фото: очевидцы

 

#ДТП #камаз и легковушка
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