Под Альметьевском легковушка влетела под колеса «КАМАЗа», есть погибшие

Авария произошла сегодня в районе шести часов вечера в микрорайоне Урсала под Альметьевском, на пятом километре трассы в сторону села Сарманово: столкнулись легковушка Volkswagen Polo и «КАМАЗ».

Фото: очевидцы

В результате столкновения легковое авто полностью оказалось под колесами грузовика. Как сообщают ИА «Татар-информ» очевидцы случившегося, в аварии погиб мужчина. Дальнейшие подробности и информация о возможных пострадавших уточняются.