Происшествия 24 февраля 2026 18:37

В Альметьевске коллекторы проиграли суд по взысканию долга

В Альметьевске мировой судья вынес решение не в пользу коллекторской организации. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Компания требовала взыскать с местного жителя задолженность по договору потребительского займа, а также компенсировать судебные расходы. На заседание не явились ни представители истца, ни сам ответчик, однако это не помешало суду рассмотреть дело по существу.

Изучив материалы, мировой судья отказал коллекторам в удовлетворении их требований. Таким образом, гражданин освобожден от обязанности выплачивать долг по спорному договору. Решение пока не вступило в законную силу.

#Альметьевск #коллекторы #судебное разбирательство
