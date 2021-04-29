В Альметьевске из-за вспыхнувшей вытяжки погибла пожилая супружеская пара

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома по улице Ленина в Альметьевске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в половину четвертого по номеру вызова пожарной охраны 101. В квартире на четвертом этаже здания вспыхнула вытяжка на кухне. Прибывшие пожарные обнаружили внутри двух пожилых людей без сознания, их передали бригаде скорой помощи. В скором времени огонь площадью 1 кв.м удалось потушить.

Медики констатировали смерть 83-летнего хозяина и 86-летней хозяйки квартиры. Причина пожара в данный момент устанавливается.