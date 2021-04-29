news_header_top_970_100
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
Минниханов возглавил рейтинг российских губернаторов за март–апрель 2021 года
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
«Пятерочка» и J7 запускают экопроект по очистке участков берегов Волги
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
В Татарстане 567 участниц войны и тружениц тыла привились от Covid-19
Ру Тат
news_header_bot_970_100
29 апреля 2021  17:46
Павел Климчак

В Альметьевске из-за вспыхнувшей вытяжки погибла пожилая супружеская пара

В Альметьевске из-за вспыхнувшей вытяжки погибла пожилая супружеская пара
news_top_970_100

Пожар произошел в одной из квартир жилого дома по улице Ленина в Альметьевске, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о возгорании поступило в половину четвертого по номеру вызова пожарной охраны 101. В квартире на четвертом этаже здания вспыхнула вытяжка на кухне. Прибывшие пожарные обнаружили внутри двух пожилых людей без сознания, их передали бригаде скорой помощи. В скором времени огонь площадью 1 кв.м удалось потушить.

Медики констатировали смерть 83-летнего хозяина и 86-летней хозяйки квартиры. Причина пожара в данный момент устанавливается.

пожар погибшие на пожаре
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное