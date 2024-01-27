В Альметьевске из-за сигареты загорелась дверь ванной, хозяина квартиры спасли пожарные

Минувшей ночью пожар произошел в пятиэтажке на Белоглазова в Альметьевске, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огнеборцы, прибывшие на вызов, выяснили, что в квартире на третьем этаже горит дверная коробка ванной комнаты.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На кровати спал 51-летний хозяин, его вывели из задымленного помещения.

Пожарным мужчина рассказал, что выпил и закурил в ванной, а дальше ничего не помнит. Пришел в себя, когда его уже будили сотрудники МЧС.