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Происшествия 27 января 2024 12:08

В Альметьевске из-за сигареты загорелась дверь ванной, хозяина квартиры спасли пожарные

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Минувшей ночью пожар произошел в пятиэтажке на Белоглазова в Альметьевске, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Огнеборцы, прибывшие на вызов, выяснили, что в квартире на третьем этаже горит дверная коробка ванной комнаты.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

На кровати спал 51-летний хозяин, его вывели из задымленного помещения.

Пожарным мужчина рассказал, что выпил и закурил в ванной, а дальше ничего не помнит. Пришел в себя, когда его уже будили сотрудники МЧС.

#пожар в альметьевске
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