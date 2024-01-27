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В Альметьевске из-за сигареты загорелась дверь ванной, хозяина квартиры спасли пожарные
Минувшей ночью пожар произошел в пятиэтажке на Белоглазова в Альметьевске, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Огнеборцы, прибывшие на вызов, выяснили, что в квартире на третьем этаже горит дверная коробка ванной комнаты.
На кровати спал 51-летний хозяин, его вывели из задымленного помещения.
Пожарным мужчина рассказал, что выпил и закурил в ванной, а дальше ничего не помнит. Пришел в себя, когда его уже будили сотрудники МЧС.
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