В Альметьевске из-за ограничений не будут проводить Декаду пожилого человека в помещениях

В Альметьевском районе Татарстана было решено отменить проведение публичных мероприятий для ветеранов и пенсионеров в помещениях. Причина — сложная эпидемиологическая обстановка по коронавирусу, рассказал во время прямого эфира в Instagram глава Альметьевского района Тимур Нагуманов.

«Эта категория особенно подвержена риску, — отметил он. — Поэтому в этом году мы воздержимся от мероприятий внутри помещения с большим количеством ветеранов и пенсионеров. Тем не менее каждого из них мы постараемся охватить вниманием и заботой».

Глава района также призвал альметьевцев позаботиться о своих близких и пожилых родственниках. «Я думаю, это будет правильным, если каждый из нас найдет время и уделит внимание своему старшему поколению, позаботится о них, поздравит», — сказал он.

В Альметьевском районе на сегодняшний день проживают более 46 тыс. представителей старшего возраста.