В Альметьевске из-за музыкального полумарафона будут перекрыты дороги

10 сентября в связи с проведением музыкального Альметьевского полумарафона в городе временно перекроют ряд улиц.

С 7.00 до 18.00 будет перекрыт участок Ленина от улиц Марджани до Строителей. Ограничение с 8.00 до 17.00 затронет еще один участок улицы Ленина — от Марджани до Тукая, а также улицы Гагарина и Чехова. С 10.30 до 17.00 будут перекрыты ул. Шевченко (от Строителей до Заслонова) и ул. Марджани (от Ленина до Шевченко).

Фото: пресс-служба главы Альметьевского района РТ.

Проведение полумарафона в прямом эфире анонсировал глава Альметьевского района Тимур Нагуманов. Он отметил, что спортивное событие проходит в Нефтеграде ежегодно. По традиции он будет «музыкальным» — бегунов ждет живое музыкальное сопровождение на всей дистанции.

Бегуны в этом году преодолеют дистанцию на 3, 10 и 21 километр, а дети — на 300 и 600 метров.

В этом году изменена трасса забегов — в самом начале убрали подъем и спуск. «Трасса станет чуть более простой с точки зрения подъема высоты. Также убрали спуск к мечете по улице Марджани и сделали чуть больше движения по улице Шевченко», — рассказал о новшествах марафона Нагуманов.