В Альметьевске из горящей квартиры спасли мужчину

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Накануне вечером в Альметьевске на улице Волгоградская возник пожар в квартире на втором этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарной охраны из горящей квартиры спасли 60-летнего мужчину и вывели его по лестничному маршу. С ожогами обеих кистей рук пострадавший госпитализирован в Альметьевскую ЦРБ.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В санузле квартиры горел мусор из-за непотушенной сигареты.