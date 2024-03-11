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Происшествия 11 марта 2024 11:10

В Альметьевске из горящей квартиры спасли мужчину

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Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Накануне вечером в Альметьевске на улице Волгоградская возник пожар в квартире на втором этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарной охраны из горящей квартиры спасли 60-летнего мужчину и вывели его по лестничному маршу. С ожогами обеих кистей рук пострадавший госпитализирован в Альметьевскую ЦРБ.

Площадь пожара составила 1 квадратный метр.

Предварительно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем при курении. В санузле квартиры горел мусор из-за непотушенной сигареты.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#на пожаре спасли людей #Альметьевск
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