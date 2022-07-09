В Альметьевске ищут девушку-подростка, которая нырнула в воду и пропала

Днем 9 июля поступило сообщение, что в Альметьевске на городском озере пропала 16-летняя девушка.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по предварительным данным, шестеро подростков купались, прыгали в воду.

16-летняя девушка прыгнула в воду и не вынырнула. Сейчас водолазная группа ведет поиски ребенка.

На место происшествия выехал зампрокурора Альметьевска Сергей Карамзин, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.