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Ру Тат
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Происшествия
9 июля 2022  14:29
Полина Шевчук

В Альметьевске ищут девушку-подростка, которая нырнула в воду и пропала

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В Альметьевске ищут девушку-подростка, которая нырнула в воду и пропала

Днем 9 июля поступило сообщение, что в Альметьевске на городском озере пропала 16-летняя девушка.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, по предварительным данным, шестеро подростков купались, прыгали в воду.

16-летняя девушка прыгнула в воду и не вынырнула. Сейчас водолазная группа ведет поиски ребенка.

На место происшествия выехал зампрокурора Альметьевска Сергей Карамзин, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

#утонул ребенок #МЧС РТ
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