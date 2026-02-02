В Альметьевске идет набор в войска БПЛА для защиты объектов ТЭК в Татарстане

Фото предоставлено Еленой Бауэр

Альметьевцев приглашают на службу в войсках БПЛА для охраны топливно-энергетических объектов республики. Перед отправкой военнослужащие проходят двухмесячное обучение, а боевые задачи выполняют вдали от линии соприкосновения с противником.

«Это чисто гражданские люди. Они подписывают контракт с Минобороны, проходят собеседование, предоставляют все необходимые документы и уезжают на сборы», – сообщил врио военного комиссара Альметьевска Павел Васильченко.

Обучение длится 14 дней и проходит в танковом училище. Контрактники осваивают как взаимодействие с БПЛА, так и методы их уничтожения. После завершения подготовки военнослужащие подписывают дополнительный контракт с топливно-энергетической системой республики.

«В контракте прямо прописано, что они работают на этих объектах, которые располагаются на территории РТ», – добавил Васильченко.

Служба может проходить по вахтовому принципу – от 60 дней до трех месяцев. Контрактники получают зарплату от 115 тыс. рублей в месяц и обеспечены работой на ближайшие полгода.

Продолжается также набор операторов дронов для участия в СВО – в этом случае контракт заключается на год с возможностью продления, единовременная выплата составляет 2,9 млн рублей, а ежемесячная зарплата – от 205 тыс. рублей.

«Мы приглашаем всех: и служивших, и не служивших. Даже категорию, не прошедших военную службу, мы тестируем и предлагаем конкретное место работы и место службы», – подчеркнул Васильченко.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.