В Альметьевске и Нижнекамске начала работать экспресс-доставка из «Пятерочки»

Нижнекамцам и альметьевцам стала доступна экспресс-доставка из магазинов «Пятерочка». Сервис охватывает 100% домохозяйств городов.

Заказать продукты на дом можно с 9 утра до 9 вечера. Доставка осуществляется в течение 45 минут и стоит всего 99 рублей. При этом цены на сами продукты ничем не отличаются от магазинных. Оплата заказа происходит прямо в приложении, поэтому никаких расчетов с курьером производить не потребуется.

Заказанные продукты собираются прямо в магазинах, при этом выбираются только самые свежие овощи и фрукты, продукты с максимальным сроком годности.

«Наши главные преимущества — свежесть, качество, низкие цены, скорость доставки и безопасность. Мы тщательно выбираем продукты для заказа, чтобы каждый наш клиент оставался доволен. В каталоге доставки есть товары как федеральных брендов, так и местных производителей. Более того, заказать все необходимое можно как себе, так и, например, позаботиться о своих родных и близких: курьер доставит заказ прямо до их двери», — рассказал Алексей Лоснов, менеджер направления сервиса экспресс-доставки торговой сети «Пятерочка».

Напомним, что сервис экспресс-доставки уже обрел популярность у жителей Казани. Для заказа продуктов необходимо установить приложение «Пятерочка Доставка». В июле для заказов на сумму от 1000 рублей по специальному промокоду FREE доставка будет бесплатной.