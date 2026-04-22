В Альметьевске филиал фонда «Защитники Отечества» принял свыше 5 тыс. обращений

Глава Альметьевского района Гюзель Хабутдинова оценила работу местного филиала государственного фонда «Защитники Отечества», отметив его значимую роль в поддержке ветеранов специальной военной операции и семей погибших военнослужащих.

Фонд был создан три года назад по инициативе Президента России Владимира Путина. В настоящее время его отделения функционируют во всех регионах страны, включая Татарстан. Как подчеркнула Хабутдинова, за время работы альметьевский филиал принял более 5 тыс. обращений.

«Сегодня филиалы фонда работают во всех регионах России. Альметьевский филиал за три года принял более 5 тысяч обращений. За каждым из них – тысячи решенных проблем: от юридических консультаций до вопросов социальной адаптации», – написала она на своей странице во «ВКонтакте».

По ее словам, особое внимание уделяется социальной адаптации ветеранов СВО, их обучению новым профессиям и трудоустройству.

Бойцы из Альметьевска принимают участие в спортивных мероприятиях, конкурсах профессионального мастерства, а также вовлечены в работу по патриотическому воспитанию молодежи.

«Коллективу фонда, проявляющему чуткость и профессионализм, желаю успехов в выполнении наших совместных задач. Мы всегда рядом с теми, кто защищает Родину, и с их семьями», – добавила глава района.