В Альметьевске экс-глава Управления ЗАГСа присваивала премии сотрудников

Альметьевский горсуд вынес приговор бывшему начальнику Управления ЗАГС Альметьевского района. Женщину признали виновной в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Суд установил, что женщина, занимая руководящую должность, незаконно получила от двоих подчиненных около 1,6 млн рублей в виде премий. Затем она передала часть этих денег — по 150 тыс. рублей — девяти своим коллегам из Управления ЗАГС Альметьевского района, оставив себе свыше 280 тыс. рублей.

Также выяснилось, что она фиктивно устроила на работу свою знакомую, за которую получала зарплату. Таким образом, с марта по июль 2020 года женщина похитила еще более 1,5 млн рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению.

Суд назначил ей наказание в виде 2,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Кроме того, осужденная лишена права занимать должности в органах местного самоуправления.