В Альметьевске двое подростков угнали машину у отца знакомой и врезались на ней в забор

Ночью 30 мая двое подростков 15 и 17 лет, гуляя на улице Тукая в Альметьевске, решили покататься на автомобиле отца их знакомой. Они взяли без спросу ключи из дома и угнали припаркованную во дворе «Ладу Гранту». По дороге подростки не справились с управлением и влетели в забор.

На них возбудили уголовное дело за угон, свою вину они признали. Суд назначил им наказание в виде 10 и 12 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

От назначенного наказания оба освобождены, при этом 15-летнего школьника направили в специальное учебно-воспитальное учреждение закрытого типа до достижения совершеннолетия. Уголовное преследование его приятеля прекратили за примирением с потерпевшей стороной. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.