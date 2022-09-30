news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
30 сентября 2022  11:23
Павел Климчак

В Альметьевске двое подростков угнали машину у отца знакомой и врезались на ней в забор

news_top_970_100

Ночью 30 мая двое подростков 15 и 17 лет, гуляя на улице Тукая в Альметьевске, решили покататься на автомобиле отца их знакомой. Они взяли без спросу ключи из дома и угнали припаркованную во дворе «Ладу Гранту». По дороге подростки не справились с управлением и влетели в забор.

На них возбудили уголовное дело за угон, свою вину они признали. Суд назначил им наказание в виде 10 и 12 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в один год.

От назначенного наказания оба освобождены, при этом 15-летнего школьника направили в специальное учебно-воспитальное учреждение закрытого типа до достижения совершеннолетия. Уголовное преследование его приятеля прекратили за примирением с потерпевшей стороной. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

#подростки #Угон автомобиля
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100