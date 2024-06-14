В Альметьевске двое подростков на одном самокате влетели в столб

Накануне в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как две девочки на самокате въехали в столб. Отмечается, что инцидент произошел в Альметьевске.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов сообщил, что в настоящее вроемя устанавливаются подробности этого инцидента и состояние пострадавших.

«По предварительной информации, в этом месте проводились работы Альметьевскими тепловыми сетями. Дал поручение коллегам тщательно проверить все велодорожки и пешеходные зоны на предмет безопасности и привести их в нормативное состояние, чтобы подобные ситуации больше не повторялись», – написал он в своем телеграм-канале.