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Происшествия 2 февраля 2024 10:34

В Альметьевске два человека пострадали при столкновении УАЗа и Toyota

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В Альметьевске произошло ДТП с двумя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы.

Авария случилась напротив дома №193 по улице Биляр. Столкнулись УАЗ и Toyota.

Фото: © Очевидцы

В результате травмы получили два человека. Один из пострадавших оказался зажат в разбитой машине.

#ДТП с пострадавшими #Альметьевск
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