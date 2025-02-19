Песошин: В Альметьевске достроили восьмиэтажный перинатальный центр

Восьмиэтажный перинатальный центр в Альметьевске достроен, сообщил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании Совета района по итогам социально-экономического развития в 2024 году и задачам на 2025-й.

«На отчетной сессии в 2023 году был анонсирован проект нового перинатального центра. На сегодня закончено строительство восьмиэтажного здания. Завершается монтаж окон. Ведутся внутренние работы по строительству инженерных сетей», – сообщил премьер.

О планах построить новый перинатальный центр с роддомом в Альметьевске стало известно в 2019 году. Сообщалось, что объект будет готов к концу 2025 года.

Перинатальный центр будет обслуживать не только рожениц из Альметьевска, но и со всего юго-востока Татарстана. Строительство ведется недалеко от нынешнего роддома.