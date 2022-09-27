В Альметьевске пройдут курсы по общей военной подготовке и управлению БПЛА

Жители Альметьевска могут пройти курсы по общей военной подготовке, которые организованы на базе ДОСААФа. Специалисты готовы практически на добровольных основах оказать помощь в освоении базовых навыков для всех желающих, сообщил глава района Тимур Нагуманов во время прямого эфира.

«Мы видим, что у наших жителей возникает интерес к освоению каких-либо базовых навыков, связанных с участием в специализированных военных операциях», — отметил он.

С завтрашнего дня начнутся курсы по оказанию первой медицинской помощи в полевых условиях, в том числе по оказанию медпомощи самому себе. Также планируется организация обучения по тактическим занятиям и курсы по управлению беспилотными летательными аппаратами.

«Все желающие, а особенно мужчины, приглашаются на подобные курсы. Записаться можно в военкомате либо по телефону: +7 (8553) 32-97-55, либо написать мне в „ВКонтакте“ или Telegram. Мы вас скоординируем. Это история абсолютно добровольная, это курсы по дополнительным навыкам, которые могут пригодиться в жизни, но связаны они в первую очередь с военной тематикой», — отметил Нагуманов.

Напомним, частичную мобилизацию в стране Президент Владимир Путин объявил 21 сентября. Планируется призвать в общей сложности 300 тыс. резервистов, подробнее о принципах призыва можно прочитать в материале «Татар-информа».