news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 13 марта 2025 15:21

В Альметьевске директор УК предстанет перед судом за взятки более чем на 10 млн рублей

Читайте нас в
Телеграм

В Альметьевске директор УК предстанет перед судом за взятки.

По версии следствия, на протяжении пяти лет директор управляющей компании «Алсу» получал от представителей четырех коммерческих организаций взятки за заключение договоров подряда на техническое обслуживание и ремонт многоквартирных домов в Альметьевске.

Подрядчики переводили деньги на счета знакомых предпринимателей, которые потом передавали их директору УК.

Общая сумма взяток составила более десяти млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

#взятки
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

Опять грабли для России? Вашингтон и Киев в Джидде предложили временное перемирие

12 марта 2025
Совкомбанк запускает программу кредитования на автомобили KGM

Совкомбанк запускает программу кредитования на автомобили KGM

12 марта 2025