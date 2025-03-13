В Альметьевске директор УК предстанет перед судом за взятки более чем на 10 млн рублей

В Альметьевске директор УК предстанет перед судом за взятки.

По версии следствия, на протяжении пяти лет директор управляющей компании «Алсу» получал от представителей четырех коммерческих организаций взятки за заключение договоров подряда на техническое обслуживание и ремонт многоквартирных домов в Альметьевске.

Подрядчики переводили деньги на счета знакомых предпринимателей, которые потом передавали их директору УК.

Общая сумма взяток составила более десяти млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.