В Альметьевске дети участников СВО получат подарочные сертификаты к Новому году

К Новому году каждый ребенок в возрасте от 0 до 18 лет из семей участников спецоперации, помимо сладкого подарка, получит сертификат на сумму 3 тыс. рублей для покупок на маркетплейсе, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе муниципального образования.

Сертификат можно получить с 24 декабря с 9 до 19 часов в Управлении образования, ул. Фахретдина 50/1 (центральный холл). Их будут выдавать на основании заявления на каждого несовершеннолетнего ребенка, который зарегистрирован и проживает на территории муниципального образования, чей родитель находится или находился в зоне СВО.

Подарочные сертификаты выдают по заявлению для каждого несовершеннолетнего ребенка, зарегистрированного и/или проживающего в Альметьевском районе, чей родитель (законный представитель) выполнял (или выполняет) военные задачи в зоне СВО, включая тех, кто погиб (умер) в ходе боевых действий.

К заявлению нужно приложить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя, а также документ, подтверждающий факт проживания ребенка и/или его регистрацию на территории района.

Также потребуются свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий участие военнослужащего в СВО, включая тех, кто погиб в результате участия в ней. Задать вопросы можно по телефону: 8-8553-45-13-00.