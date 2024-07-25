В Альметьевске чиновникам пригрозили лишением премий за формальные ответы жителям

Руководитель исполкома Альметьевска Айнур Исхаков пригрозил подчиненным лишением премий за несвоевременные и формальные ответы на обращения граждан. О проведенном по поручению главы Альметьевского района РТ Тимура Нагуманова совещании он рассказал в своем Telegram-канале.

Поводом для обсуждения проблемы стало отсутствие своевременной реакции на обращение, связанное с покосом травы в Кадетском парке.

«Вчера по Кадетскому парку конкретно глава сказал наказать. Найди, говорит, виновных и накажи. Я не хочу до этого доводить. Я могу сейчас депремировать вас», — заявил руководитель исполкома, обращаясь к чиновникам.

Описывая сложившуюся ситуацию, Исхаков констатировал, что зачастую жители «получают формальные и неполные ответы, такие как „Принято в работу“, но при этом не знают, когда и кем будет решена их проблема».

В связи с этим глава исполкома заверил, что «за ненадлежащее качество ответов» сотрудникам будет грозить «строгая персональная ответственность», причем за действия подчиненных предстоит отвечать и их руководителям.