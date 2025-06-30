В Альметьевске через IP-домофоны начали оповещать о беспилотной угрозе

В Альметьевске внедрили новую систему оповещения о беспилотной опасности с использованием IP-домофонов. Этот функционал охватывает более 12 тысяч квартир в 550 подъездах города. Альметьевск стал четвертым муниципалитетом в Татарстане, где запущена подобная система.

Теперь при объявлении тревоги единая дежурно-диспетчерская служба сможет дистанционно включать режим чрезвычайной ситуации. Через IP-панели в подъездах будет транслироваться голосовое сообщение об угрозе, а двери автоматически разблокируются, обеспечивая жителям быстрый доступ к ближайшим укрытиям.

Как сообщил руководитель исполнительного комитета Альметьевска Ильнур Фасхутдинов, установка IP-домофонов возможна по инициативе самих жильцов. Для этого необходимо обратиться в управляющую компанию и заручиться поддержкой большинства собственников.

Система направлена на повышение уровня готовности и безопасности населения в условиях современных вызовов.