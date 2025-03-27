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Происшествия 27 марта 2025 11:39

В Альметьевске автоинспекторы по видео нашли водителя, проехавшего на «красный»

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Внимание автоинспекторов в Альметьевске привлек ролик, на котором водитель Kia, следуя по улице Ленина, грубо нарушает ПДД. Автомобилист на большой скорости проехал по встречке на красный сигнал светофора.

Нарушителем оказался 21-летний местный житель. Вину в нарушении ПДД участник видеоролика признал.

В отношении «лихача» составили два административных материала: за выезд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал светофора.

#Альметьевск #госавтоинспекция #нарушение пдд
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