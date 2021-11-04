В Альметьевске автоинспекторы напомнили пожилым людям о правилах безопасности на дороге

В городском парке Альметьевска автоинспекторы провели мероприятие вместе с пожилыми людьми, чтобы напомнить им о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В начале встречи сотрудники ГИБДД рассказали об основных причинах аварий с участием людей преклонного возраста. Автоинспекторы призвали их соблюдать правила безопасности на дороге, чтобы быть примером для подрастающего поколения.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В конце мероприятия пожилые люди провели энергичную зарядку, автоинспекторы вручили каждому участнику карманный фонарик на световозвращающем шнурке.