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Происшествия
4 ноября 2021  11:32
Павел Климчак

В Альметьевске автоинспекторы напомнили пожилым людям о правилах безопасности на дороге

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В городском парке Альметьевска автоинспекторы провели мероприятие вместе с пожилыми людьми, чтобы напомнить им о необходимости соблюдать правила дорожного движения.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В начале встречи сотрудники ГИБДД рассказали об основных причинах аварий с участием людей преклонного возраста. Автоинспекторы призвали их соблюдать правила безопасности на дороге, чтобы быть примером для подрастающего поколения.

 

Фото: республиканская Госавтоинспекция

В конце мероприятия пожилые люди провели энергичную зарядку, автоинспекторы вручили каждому участнику карманный фонарик на световозвращающем шнурке.

#ГИБДД #пожилые люди
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