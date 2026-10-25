В Альметьевске 257 молодых работников выступили на фестивале «Наше время»

В Альметьевске прошел второй зональный этап фестиваля работающей молодежи «Наше время – Безнең заман». В течение двух дней на сцене ДК «Нефтьче» молодые сотрудники предприятий и организаций из разных районов Татарстана представляли свои творческие номера, сообщили в канале Минпромторга Татарстана в МАКСе.

В фестивале участвовали 257 человек – сольные исполнители и творческие коллективы. Они соревновались в трех номинациях: «Хореография», «Музыка» и «Минута славы».

На торжественном открытии гала-концерта участников приветствовал заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Дмитрий Гуськов. Он подчеркнул, что именно энергия, талант и неравнодушие молодых людей составляют душу республики. По словам Гуськова, фестиваль помогает участникам раскрывать свои способности, объединяет людей и делает жизнь ярче.

Следующий зональный этап фестиваля пройдет 6–7 ноября в Зеленодольске.

Фестиваль «Наше время – Безнең заман» проходит при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Фото: https://max.ru/id1655141766_gos