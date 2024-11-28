Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Альметьевске 20-летний мошенник обманом вытянул у пенсионеров полтора миллиона
С февраля по март 20-летний парень вместе с другими людьми похитил у 4 пожилых жителей Альметьевска более 1,5 миллионов рублей.
Как сообщили в Прокуратуре РТ, мошенник выполнял роль курьера и забирал у обманутых людей деньги, а после переводил их на банковские счета соучастников. За это он получал свою долю с украденных денег.
Жителей обманывали по традиционной схеме «Ваш родственник попал в беду», и они были уверены, что помогают близким избежать ответственности за якобы совершенные ими преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь парню грозит до шести лет лишения свободы.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников