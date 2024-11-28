В Альметьевске 20-летний мошенник обманом вытянул у пенсионеров полтора миллиона

С февраля по март 20-летний парень вместе с другими людьми похитил у 4 пожилых жителей Альметьевска более 1,5 миллионов рублей.

Как сообщили в Прокуратуре РТ, мошенник выполнял роль курьера и забирал у обманутых людей деньги, а после переводил их на банковские счета соучастников. За это он получал свою долю с украденных денег.

Жителей обманывали по традиционной схеме «Ваш родственник попал в беду», и они были уверены, что помогают близким избежать ответственности за якобы совершенные ими преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Теперь парню грозит до шести лет лишения свободы.