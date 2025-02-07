В Альметьевске 19-летний парень получил условку за кражу строительного вагона-бытовки

В Альметьевске суд вынес приговор 19-летнему парню. Его признали виновным в краже с причинением значительного ущерба. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

Оказалось, что в сентябре прошлого года молодой человек похитил строительный вагон-бытовку стоимостью 145 тыс. рублей, внутри которого находились: холодильник, велосипед, вертикализатор для детей с ДЦП, 30 листов профнастила, ковер, два кухонных стола, две прикроватные тумбочки, три железных стеллажа для торговли, аппарат с колбами для напитков и четыре строительные доски.

Злоумышленник украл вагон-бытовку краном «КамАЗ 53213», которым управлял водитель, не подозревавший о преступных планах юноши. Общий размер причиненного ущерба составил более 246 тыс. рублей.

Молодому человеку назначили наказание в виде 1 года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.