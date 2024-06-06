В Альметьевске 13 школьников набрали 100 балов по ЕГЭ

Фото: пресс-служба Альметьевского района РТ.

На сегодняшний день 13 альметьевских школьников набрали заветные 100 баллов по Единому государственному экзамену. Максимальные результаты по химии получили 5 школьников и 8 школьников по литературе. Об этом во время прямого эфира сказал глава района Тимур Нагуманов.

По его словам, эти результаты превышают показатели прошлого года.

«Это хорошая тенденция и тренд, которая сохраняется в улучшении качества образования», — отметил спикер.

На днях будут опубликованы результаты по остальным предметам.

«Ждем результатов и надеемся, что обладателей заветной сотни в Альметьевске станет больше. Гордимся нашими ребятами, и, конечно, хочу выразить благодарность учителям, наставникам и родителям», — поздравил «стобальников» Нагуманов.

В этом году «стобалльниками» стали выпускники гимназий № 1 и № 5, лицея № 2, школ № 4, 7, 16, 20 и 24.