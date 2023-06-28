Татарстанские фермеры привезли в Альметьевск более 1000 баранов для жертвоприношения

В честь Курбан-байрама в Альметьевске открылось несколько площадок для заклания жертвенных животных. На одну из них, расположившуюся на территории экстрим-парка, накануне завезено 1090 баранов. Обряды жертвоприношения продлятся до захода солнца 30 июня.

Утренний намаз, посвященный Курбан-байраму, в Альметьевске состоялся на открытой площадке — на территории стадиона «Алнас».

Имам-мухтасиб Альметьевского района Исмаил хазрат Сингатуллин обратился к собравшимся с просьбой помогать в этот день всем нуждающимся. После проповеди началась праздничная молитва, а затем верующие отправились на площадки для жертвоприношений.

Праздничные мероприятия, а также обряды жертвоприношения в местах заклания проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

«Наша основная задача — недопущение инфекционных и инвазионных заболеваний. Все животные поступают по ветеринарным сопроводительным документам. Шкуры собираются отдельно, биологические отходы – отдельно в контейнеры», – сообщила инспектор ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по РТ Резеда Васенькина.

Кроме того, гостей праздника сегодня ждет развлекательная программа на нескольких площадках города.