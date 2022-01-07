В Алма-Ате восстановлено вещание телеканалов «Мир» и «Мир 24», здания которых пострадали в ходе беспорядков. Об этом со ссылкой на заявление канала «Мир» сообщают «Известия».

«Вещание телеканалов „Мир“ и „Мир 24“ в Алма-Ате восстановлено», — отмечается в сообщении.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что в Алма-Ате пострадали офисы пяти телеканалов. Сегодня стало известно, что мародеры вынесли из офиса филиала «Мир» технику, а часть помещений оказалась затоплена.