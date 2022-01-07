В Алма-Ате в районе площади Республики продолжается стрельба

В Алма-Ате в районе площади Республики не утихает стрельба. Есть погибшие, передает ТАСС.

Площадь остается центром событий — в утренние часы в других местах города выстрелы раздаются изредка, здесь относительно спокойно.

Многие зачинщики беспорядков при передвижении по Алма-Ате на автомобилях снимают номера. В комендатуре мегаполиса подчеркнули, что горожане должны иметь при себе документы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов освободили центральную площадь и резиденцию Президента Казахстана.