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Ру Тат
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Происшествия
7 января 2022  09:51

В Алма-Ате в районе площади Республики продолжается стрельба

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В Алма-Ате в районе площади Республики не утихает стрельба. Есть погибшие, передает ТАСС. 

Площадь остается центром событий — в утренние часы в других местах города выстрелы раздаются изредка, здесь относительно спокойно. 

Многие зачинщики беспорядков при передвижении по Алма-Ате на автомобилях снимают номера. В комендатуре мегаполиса подчеркнули, что горожане должны иметь при себе документы.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов освободили центральную площадь и резиденцию Президента Казахстана.

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