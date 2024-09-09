В Алькеевском, Заинском и Кайбицком районах открылись объекты здравоохранения

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В рамках реализации народной программы партии «Единой России» в Алькеевском, Заинском и Кайбицком районах Татарстана после строительства или капремонта открылись объекты здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В Алькеевском районе завершились строительство нового модульного фельдшерско-акушерского пункта в селе Каргополь и капитальный ремонт поликлиники центральной районной больницы в Базарных Матаках. Это стало возможным благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение» (инициированного, как и другие нацпроекты, Президентом РФ Владимиром Путиным).

В торжественном открытии объектов здравоохранения приняли участие министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин, депутат Государственного Совета РТ Фоат Валиев, глава района и секретарь местного отделения партии Александр Никошин.

Новый ФАП в Каргополе обслуживает более 400 человек. Здесь есть всё необходимое для комплексного медицинского обслуживания сельчан.

В Базарно-Матакской ЦРБ открыли детскую консультацию и поликлинику после капремонта. Глава муниципалитета назвал это долгожданным событием. Он поблагодарил Министерство здравоохранения РТ и Раиса Татарстана Рустама Минниханова за поддержку и оказанную финансовую помощь.

Ремонт в поликлинике начался еще в прошлом году. Здесь полностью заменили все инженерные системы, обновили коридоры, окна, потолки, кабинеты. В детской консультации обустроена игровая зона, установлен большой телевизор и новые рециркуляторы воздуха.

«Сегодня, глядя на результаты проделанной работы, у всех сомнения развеялись, остались лишь слова искренней благодарности за столь масштабную и качественную работу. Наша поликлиника капитально отремонтирована: от пола и стен до потолка и крыши. Теперь земляки будут в комфортных условиях восстанавливать свое здоровье. Хочу особо подчеркнуть: система здравоохранения нашего района испытала положительные изменения: построены офисы врача общей практики, получены новые машины для выезда врачей, а также новое оборудование для диагностики различных заболеваний», — подчеркнула главный врач ЦРБ Светлана Одушкина.

В Заинском районе новый ФАП появился в селе Керекес. Он построен и оснащен в рамках воплощения в жизнь региональной программы федерального проекта «Здравоохранение», затраты составили 8 млн 168 тыс. рублей. Пункт оснащен всем необходимым для эффективной работы медицинского персонала и комфортного пребывания сельчан.

В церемонии открытия приняли участие глава района и секретарь местного отделения партии Разиф Каримов, заместитель главы района и руководитель депутатской фракции Петр Уразайкин, куратор от Правительства РТ Иван Гущин, глава Бегишевского поселения и руководитель депутатской группы Ильгиз Валеев.

Фельдшером в селе Керекес уже 39 лет работает Рушания Исламова. За эти года она изучила здоровье всех на своем участке, местные жители относятся к ней с большим уважением. Фельдшер поблагодарили руководство района и Татарстана за возможность работать в комфортных условиях и пользоваться новым современным оборудованием. За преданность своему делу она награждена благодарственным письмом главы района.

В свою очередь в селе Ульянково Кайбицкого района заработал новый ФАП и принял первых гостей парк отдыха. К церемонии открытия присоединились председатель Совета муниципальных образований РТ Экзам Губайдуллин, депутат Государственного Совета РТ Фаниль Багаутдинов, министр земельных и имущественных отношений РТ Азат Кадыров, генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Айдар Тагиров, глава района и секретарь местного отделения партии Альберт Рахматуллин.

Гости поздравили местных жителей и заметили, что новые социальные объекты преображают села и становятся точкой притяжения для населения. От имени сельчан выступила председатель совета ветеранов Ульянковского сельского поселения Нина Стерякова. Она поблагодарила власти республики и района за внимание и заботу.

«Открытие ФАПа стало для нас настоящим праздником. Важно, что его построили меньше чем за год. Сегодня медпункт готов к приему пациентов: и малышей, и взрослых. А какой у нас появился парк — таких в районе больше нет!» — сказала она.

В день открытия в парке организовали развлекательную программу. В ходе праздника поздравляли юбиляров семейной жизни и молодоженов, чествовали многодетные семьи и участников специальной военной операции.

В современном ФАПе есть всё необходимое для оказания первой доврачебной и медико-санитарной помощи. Здесь будут обслуживать более 360 жителей села.

Парк отдыха предлагает посетителям множество интересных локаций: аллеи для прогулок, детские площадки, сцену для выступлений. Пространство выполнено в экологичном стиле.