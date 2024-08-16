В Алькеевском районе завершается строительство двух ФАПов

В Алькеевском районе Татарстана близится к завершению возведение двух фельдшерско-акушерских пунктов. Вскоре медики начнут принимать первых пациентов в селах Верхнее Колчурино и Карговоль.

Сейчас идет доставка мебели, проводятся работы по благоустройству территории. Примечательно, что в обоих ФАПах работают местные жительницы, имеющие стаж работы 20 и 25 лет.

Работы проводились по программе модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение». В свою очередь в селе Карговоль новый ФАП построили по республиканской программе «Совершенствование первичной медико-санитарной помощи населению РТ».