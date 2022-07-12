В Алькеевском районе выбрали главную чувашскую красавицу Татарстана

На республиканском празднике чувашской культуры «Уяв», который прошел в селе Сиктерме-Хузангаево Алькеевского района, выбрали «Уяв пики» – самую красивую чувашскую девушку Татарстана. Ею стала местная жительница Кристина Данилова.

В этом году в конкурсе приняли участие 16 представительниц чувашской культуры не только с районов Татарстана, но и с Чувашии. Во время конкурса они демонстрировали красоту чувашской культуры – национального костюма, народной песни и танцев, а также угощали жюри традиционными блюдами чувашской кухни.

Участницы конкурса читали стихи чувашских поэтов – Константина Ивана и Петра Хузангая. Это символично, ведь село Сиктерме-Хузангаево является родиной известного чувашского поэта, со дня рождения которого в 2022-м году исполняется 115 лет.

«Подрастающее поколение показывает свое отношение к народной культуре. Девушки готовятся к конкурсу, изучают соответствующие материалы и демонстрируют не только красоту современного образа, но и показывают старинные платья, принадлежащие еще их бабушкам. Зачастую платьям более ста лет», – рассказывает автор и организатор проекта «Чувашская красавица Татарстана» Сильвия Чаркина.

В конкурсе приняли участие Глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева, министр культуры РТ Ирада Аюпова и министр культуры Чувашии Светлана Каликова.

Всем участницам конкурса вручили памятные призы – куколок в национальных костюмах, отражающих колорит чувашской культуры.