Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Алькеевском районе рыбак решил вплавь догнать уплывшую лодку и утонул
В Алькеевском районе 48-летний мужчина утонул, пытаясь вплавь догнать уплывшую лодку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.
Трагедия произошла на реке Актай возле села Старые Матаки. По оперативной информации, у находившегося на берегу рыболова отвязалась и уплыла лодка. Он решил догнать ее вплавь. Возможно, причиной гибели мужчины стали судороги или ему просто не хватило сил. Тело мужчины извлекли с глубины 3,5 метров в ста метрах от берега.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников