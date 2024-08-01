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Происшествия 1 августа 2024 18:55

В Алькеевском районе рыбак решил вплавь догнать уплывшую лодку и утонул

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В Алькеевском районе 48-летний мужчина утонул, пытаясь вплавь догнать уплывшую лодку. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Трагедия произошла на реке Актай возле села Старые Матаки. По оперативной информации, у находившегося на берегу рыболова отвязалась и уплыла лодка. Он решил догнать ее вплавь. Возможно, причиной гибели мужчины стали судороги или ему просто не хватило сил. Тело мужчины извлекли с глубины 3,5 метров в ста метрах от берега.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

#утонул рыбак
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