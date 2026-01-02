В Алькеевском районе РТ приставы опечатали здание кафе из-за антисанитарии

В Алькеевском районе Татарстана судебные приставы приостановили работу кафе «Причал» на 30 суток. Такое решение принял районный суд после проверки Роспотребнадзора, которая выявила серьезные нарушения санитарных норм. На предпринимателя составили протокол, сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

После решения суда вход в кафе опечатали. Готовить и продавать еду в помещении запрещено. Зайти туда могут только сотрудники, которые устраняют нарушения.

Исполнительное производство возбудили в день поступления решения. Приставы выехали на место, убедились, что посетителей и персонала нет, и опечатали дверь. Владельца предупредили об ответственности за попытку открыть кафе раньше срока.