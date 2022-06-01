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Транспорт
1 июня 2022  21:30

В Алькеевском районе РТ по нацпроекту отремонтируют более 1,9 км автодороги

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В Алькеевском районе Татарстана проводится ремонт участка автодороги Алексеевское — Высокий Колок протяженностью более 1,9 км (км 58+650 — км 60+588). Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ. 

Отмечается, что работы по фрезерованию существующего покрытия, укладке выравнивающего слоя и устройству верхнего слоя покрытия из ЩМА-11 на ПБВ уже выполнены. 

Фото: пресс-служба Миндортранса РТ. 

«В настоящее время необходимо завершить работы по укреплению обочин щебнем М400 фракции 20-40 с расклинцовкой асфальтогранулянтом», — передает пресс-служба министерства.

На обновление из регионального бюджета выделено 32 млн рублей. Ремонт выполняет ОАО «Алексеевскдорстрой». 

Работы проводятся благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», по которому в республике в 2022 году планируется отремонтировать 91,3 км автодорог на сумму более 4 млн рублей из бюджета Республики Татарстан.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских» указов Президента России Владимира Путина.

#Национальные проекты
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