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Общество 4 марта 2025 14:38

В Алькеевском районе РТ экологи спасли раненого краснокнижного орлана-белохвоста

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Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам спасли краснокнижного орлана-белохвоста в Алькеевском районе. Птица, которую обнаружили во время патрулирования охотничьих угодий, не могла взлететь и была ранена. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

При осмотре оказалось, что у птицы повреждено крыло. Сейчас орлан находится под заботливым наблюдением специалистов. Впереди его ждет длительный процесс восстановления. Хищник уже чувствует себя лучше и даже питается рыбой, но вопрос возвращения в дикую природу пока остается открытым.

Фото: Госкомитет РТ по биоресурсам

#госкомитет по биоресурсам рт #спасли животное
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