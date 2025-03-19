В Алькеевском районе представили нового начальника местного ОМВД

Фото: МВД по РТ

Личному составу ОМВД России по Алькеевскому району представили нового начальника – майора полиции Делюса Зарипова. Ранее он занимал должность заместителя начальника ОМВД России – начальника следственной группы (следственная группа) ОМВД по Алькеевскому району, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Делюс Зарипов родился в селе Верхнее Альмурзино Алькеевского района в 1988 году. В 2007 году окончил Елабужскую специальную среднюю школу милиции МВД России.

Службу в органах внутренних дел начал в августе 2007 года в должности следователя СО при Алькеевском ОВД МВД по Республике Татарстан. В 2016 году назначен на должность начальника группы дознания, в 2020-м – заместитель начальника ОМВД России – начальник следственной группы (следственная группа) отделения МВД России по Алькеевскому району.

Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» 3-й, 2-й, 1-й степени.