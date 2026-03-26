В Алькеевском районе обновляют дом-интернат для пожилых

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Капитальный ремонт дома-интерната для престарелых и инвалидов в селе Юхмачи Алькеевского района продолжается. Работы ведутся в рамках республиканской программы обновления социальных учреждений, сообщает пресс-служба Минстроя РТ.

В здании полностью модернизируют пищеблок: предусмотрены отделка помещений, замена дверей, а также обновление инженерных сетей. В настоящее время строители завершают укладку плитки, устройство полов, выполняют электромонтажные работы и ремонтируют систему вентиляции. Общая готовность объекта уже превысила 60%.