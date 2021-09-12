В Алькеевском районе начались работы по углублению дна реки Актай

В Алькеевском районе Татарстана начались работы по берегоукреплению и дноуглублению реки Актай, также планируется благоустроить прилегающую территорию водоема. На сегодняшний день река, протекающая по территории села Базарные Матаки, находится в неприглядном виде, пишет газета «Алькеевские вести».

За работу взялся генеральный подрядчик «Татмелиоводстрой», привлекли технику ООО «Зеленый город». По плану на этот год предусмотрены работы по очистке русла от завалов древесины, выборочной валке деревьев, корчеванию корней, сухостоя, а также очистке дна от ила, укреплению и выполаживанию берегов.

«На благоустройство берегов реки от плотины до центральной усадьбы были выделены средства из республиканского бюджета. Все работы успешно выполняются», — рассказала начальник районного отдела капитального строительства Миляуша Камалова.

По ее словам, такая работа будет проделана на 2225 метрах. Русло реки станет шире, местами до 6-7 метров. Дно будет углублено до трех метров.

Изменения коснутся всей акватории Актайки, в том числе озера, которое расположено рядом, и мелиорационного канала. Площадь водного зеркала составляет 8,5 тыс. квадратных метров.

По информации Миляуши Камаловой, в будущем году здесь может появиться пляжная зона.

«Конечно, работа на этом не завершится. В последующем предстоит посадка новых деревьев и кустарников, устройство пляжной зоны и другие мероприятия», — уточнила руководитель.

Ранее о благоустройстве прибрежной территории говорил и глава района Александр Никошин. «Из бюджета республики было выделено 23 млн рублей на эти цели. Работа началась и идет: укрепляются берега, расширяется течение реки. Недалеко от большого моста будет устроена пляжная зона. Там есть свои жесткие требования. В настоящее время рабочие завершают подготовительные работы. Нам остается в следующем году лишь положить песок. Хорошо то, что удалось выиграть грант, на средства которого можно будет принять на работу охранников, обеспечить их необходимым инвентарем», — отметил он.

Кроме пляжа, тут же планируется открыть точку общепита, обустроить парковку, подъездные пути. Также будет благоустроен и родник на спуске к реке.