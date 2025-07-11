В Алькеевском районе ликвидировали несанкционированную свалку отходов с металлами

Фото: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В ходе совместного рейда инспекторов Волжско-Камского территориального управления Минэкологии РТ и специалистов по безопасности дорожного движения вблизи одной из автодорог Алькеевского района была выявлена несанкционированная свалка отходов производства и потребления. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

На участке площадью 30 квадратных метров обнаружили отходы, содержащие незагрязненные черные металлы, включая пыль от чугуна и стали. Общая масса захламления составила 800 килограммов.

По результатам проверки инспекторы Волжско-Камского управления выдали Исполнительному комитету Нижнеалькеевского сельского поселения предостережение о недопустимости нарушений природоохранного законодательства. Органам местного самоуправления было предписано устранить свалку.

Как сообщили в Министерстве экологии РТ, нарушение устранено, свалка полностью ликвидирована.

Работа по выявлению и удалению несанкционированных объектов размещения отходов в республике продолжается в рамках национального проекта «Экологическое благополучие» и в соответствии с указами Президента РФ, направленными на улучшение экологической обстановки.