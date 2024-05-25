news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Алькеевском районе легковушка сбила лося, пострадали взрослый и подросток
Скопировать ссылку
В Алькеевском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.
По их словам, недалеко от села Аппаково на дороге Высокий Колок – Самара водитель «Лады Гранты» сбил лося.
В результате аварии травмы получили парень и несовершеннолетняя девушка.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2