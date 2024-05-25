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Происшествия 25 мая 2024 19:40

В Алькеевском районе легковушка сбила лося, пострадали взрослый и подросток

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В Алькеевском районе произошло ДТП с двумя пострадавшими, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

По их словам, недалеко от села Аппаково на дороге Высокий Колок – Самара водитель «Лады Гранты» сбил лося.

В результате аварии травмы получили парень и несовершеннолетняя девушка.

#сбили лося
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