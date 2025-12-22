В Алькеевском районе кафе закрыли из-за обнаружения кишечной палочки

Фото: Управление Роспотребнадзора по РТ

Кафе «Истара» в селе Базарные Матаки Алькеевского района РТ закрыли на 30 суток по решению суда. Основанием послужило предписание Нурлатского территориального отдела Роспотребнадзора, вынесенное после госпитализации одного из посетителей с симптомами кишечной инфекции.

Во время внеплановой проверки были выявлены многочисленные грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований: лабораторные исследования подтвердили наличие бактерий группы кишечной палочки в готовых блюдах (плов, салаты «Винегрет» и «Летний») и в смывах с посуды и поверхностей.

Кроме того, планировка заведения не обеспечивала безопасный технологический процесс приготовления пищи, условия для гигиены персонала отсутствовали, использовался немаркированный инвентарь, не проводилась дезинфекция и дератизация, нарушались правила мытья посуды, допуск сотрудников к работе осуществлялся без необходимых медицинских осмотров, гигиенической аттестации и вакцинации.

На собственника заведения составлены административные протоколы. Помещение кафе опечатано до устранения всех нарушений.

У обратившегося за медицинской помощью посетителя диагностирован гастроэнтерит и колит неуточненного происхождения.