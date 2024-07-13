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В Алькеевском районе иномарка не вписалась в поворот и вылетела в кювет – трое пострадали
Три человека пострадали в ДТП возле Базарных Матак в Алькеевском районе. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
По предварительным данным, автоледи за рулем Volkswagen Polo не вписалась в поворот, машина вылетела с дороги. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые увезли женщину-водителя и двоих пассажирок.
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