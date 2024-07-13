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Происшествия 13 июля 2024 18:47

В Алькеевском районе иномарка не вписалась в поворот и вылетела в кювет – трое пострадали

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Три человека пострадали в ДТП возле Базарных Матак в Алькеевском районе. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По предварительным данным, автоледи за рулем Volkswagen Polo не вписалась в поворот, машина вылетела с дороги. На место оперативно прибыли медики скорой помощи, которые увезли женщину-водителя и двоих пассажирок.

#ДТП
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